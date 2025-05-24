SÜPER Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray kafilesi maç öncesi taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında taşlı saldırı düzenlendi. Galatasaray'ın 5'inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı. Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a Taşlı Saldırı - Son Dakika
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