Galatasaray'a Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'a Taşlı Saldırı

Galatasaray\'a Taşlı Saldırı
24.05.2025 22:09
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Galatasaray kafilesi, Göztepe maçı öncesi otobüsle taşlı saldırıya uğradı, kimse yaralanmadı.

SÜPER Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden şampiyon Galatasaray kafilesi maç öncesi taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında taşlı saldırı düzenlendi. Galatasaray'ın 5'inci yıldız monte edilen otobüsünün bir camı atılan taş sonrası kırıldı. Futbolcu kafilesinden kimsenin olayda yaralanmaması yüreklere su serpti.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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