Galatasaray'a Tielemans transferinden kötü haber

Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a Youri Tielemans transferinden kötü haber geldi. The Athletic'te yer alan habere göre, 26 yaşındaki yıldız futbolcu, Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından İngiliz ekibi ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

26 yaşındaki yıldız futbolcuyu takımında görmek isteyen Buruk canlı yayında, "Tielemans'a 'Come to Galatasaray' şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular. Tielemans gibi serbest kalmış bir oyuncunun ilk tercihi İngiltere'de kalmak oluyor ama bilemiyorsunuz bazen" diyerek taraftarlarına çağrıda bulunmuştu.