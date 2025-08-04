Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geleceğe yönelik transferlerine de devam ederek Altınordu'dan 17 yaşındaki genç kaleci Arda Yılmaz'ı transfer etti.
Altınordu kalesini koruyan Arda Yılmaz, Galatasaray'a transferi gerçekleşmeden önce transfere dair açıklamalar yaptı. Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Sonuçta bu transfer benim için ufak bir adım. Benim hedefim her zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak. Şimdi asıl daha çok çalışma vakti geldi. Kendimi gösterip, kendimi oraya ait olduğumu kanıtlayarak, kendi başarımla oralara gidebileceğime inanıyorum. Kendime sonsuz güvenim tam." ifadelerini kullandı.
Genç kalecinin bu açıklamaları, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, Arda Yılmaz'ın Galatasaray'ı küçümsediğini ifade etti ve bu sözlerini düzeltmesini talep etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı - Son Dakika
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