Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

03.01.2026 09:10
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için İtalya'dan dikkat çeken açıklama geldi. Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, yıldız oyuncunun bonservisini almak istediklerini ve Galatasaray ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Sezon başında Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulurken yükselen performansıyla dikkat çekti. Udinese yönetiminin, Zaniolo'nun bonservisini almak için transfere onay verdiği ifade edildi.

GÖKHAN İNLER: BONSVİSİNİ ALMAK İSTİYORUZ

HT Spor'a konuşan Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Zaniolo transferiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İnler, oyuncuyu sezon başında çok istediklerini vurgularken, Zaniolo'nun da bu transfere sıcak baktığını söyledi.

İnler, "Nicolo Zaniolo efsane bir oyuncu. İtalya'da göz önünde olan bir futbolcu. Transfer süreci çok zor geçti. Galatasaray kolay vermek istemedi. Başka takımlarla yarıştık. Zaniolo, milli takıma dönmek istediği için ayrılmak istedi. Bizi seçti. Zaniolo iyi performans sergiliyor, ekstra çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Udinese'nin Galatasaray ile bonservis görüşmelerine devam ettiğini söyleyen İnler, rakam vermekten kaçınarak sürecin sürdüğünü belirtti:

"Rakamları burada söyleyemem ama transfer görüşmelerimiz sürüyor. Galatasaray'ın da kolaylık sağlaması lazım. En önemlisi oyuncunun performansı. Her şey olabilir. Bizim bütçemiz için bonservisi yüksek ama Okan Buruk ile görüşeceğiz."

UDINESE PERFORMANSI: 16 MAÇTA 5 GOL

Nicolo Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 5 gol kaydetti. İtalyan yıldızın performansının yükselmesi, bonservis transferi ihtimalini güçlendirdi.

