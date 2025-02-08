Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarın

Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk edecek. Maç, 19.00'da RAMS Park'ta başlayacak.

08.02.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

Süper Lig'de namağlup yoluna devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin, geçen sezon 1, bu sezon da 21 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Sakatlığı bulunan Jakobs oynayamayacak

"Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.

Dört futbolcu cezalı

Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni transferlerden Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Alvaro Morata taraftarının önüne çıkacak

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında giyen İspanyol santrfor, ikinci kez ise Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Geosis Boluspor maçında terletti.

Boluspor mücadelesinde ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morata, yarın ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Carlos Cuesta ve Mario Lemina teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in partneri Cuesta, uyum sorunu yaşayamayacağı için Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı olduğu haftada Okan Buruk'un elini rahatlatacak. Takımla çalışmalara katılan 25 yaşındaki stoperin yarın ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkması bekleniyor.

İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından alınan Mario Lemina ise son antrenmanda takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı. Son durumu bugünkü antrenmanın ardından belli olacak Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray taraftarıyla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor.

2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina, yaklaşık 4,5 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü. Galatasaray'daki son maçına 28 Haziran 2020'de çıkan Lemina, yarın forma giymesi durumunda 1687 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

Son 29 müsabakada gol attı

Galatasaray, son 29 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 50 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

İki maçta gol yemedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK müsabakalarını 1-0'lık skorla kazandı ve söz konusu 2 maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Galatasaray, Galatasaray, Futbol, Güncel, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray - Adana Demirspor Maçı Yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.