Galatasaray-Adana Demirspor Maçında VAR Jakob Sundberg

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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray- Adana Demirspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak.

Mücadelede VAR'da Danimarkalı Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Murat Tuğberk Curbay eşlik edecek. - İSTANBUL