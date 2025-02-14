Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı

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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında gerçekleşen ve büyük olaylara sahne olan maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Çakır'ın bir süre dinlendirileceği belirtildi. Hakemin performansından memnun olan Merkez Hakem Kurulu'nun eleştirilere karşı Çakır'ı korumak için böyle bir karar aldığı ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.

14.02.2025 15:30
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Büyük olaylara sahne olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği mücadelede tartışmalı penaltı pozisyonunda başrol oynayan Çakır'ın bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

BİR SÜRE DİNLENDİRİLECEK

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı çalan Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Oğuzhan Çakır, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ferhat eser:
    essekbahceye önce Beşiktaş sonra 5saray saplayacak şampiyonluk hasretleri 13 seneye çıkacak :))) 23 45 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Şikesporu küme düşürmediniz daha çok arsızlaştılar, ülkemizi kaosa sürüklüyor şikesporlular. fenerasyon istifa 44 8 Yanıtla
  • Burak:
    "Hala utanmadan konuşuyorum" diyen ferhat kendini bilmen güzel oedı olduğunu da bilmen gibi :D 34 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    görevini yaptı, yenisini bulur 6s. oe ferat senden büyük oe yok 9 19 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    fenerasyon istifa 12 14 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    fenerasyon yerine yabancı federasyon gelsin 17 8 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    Zaten olacağını herkes biliyor du o kadar ceza bir iki hafta sonra cinconun maçına verilecek 12 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda oe 12 senedir şampiyon olamamışsın kupa sayısında BEŞİKTAŞIN 5sarayın gerisinde kalmışsın Hala utanmadan konuşuyorum süzme gvşek 6 13 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    tff mhk istifa 14 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    al işte aynı senaryo devam 8 3 Yanıtla
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