Büyük olaylara sahne olan Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği mücadelede tartışmalı penaltı pozisyonunda başrol oynayan Çakır'ın bir süre dinlendirileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in tartışmalı pozisyonunda penaltı çalan Oğuzhan Çakır'a MHK bu hafta maç vermedi. Bir süre dinlendirileceği öğrenilen Oğuzhan Çakır'a küçük çaplı bir ceza verildi.
Rakip takım taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Oğuzhan Çakır'ı korumak için böyle bir karar veren MHK'nın tecrübeli hakemin performansından memnun olduğu ve dinlendirildikten sonra görevine devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı - Son Dakika
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