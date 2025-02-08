Galatasaray, Adana Demirspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Adana Demirspor'u Ağırlıyor

Galatasaray, Adana Demirspor\'u Ağırlıyor

Galatasaray, Süper Lig'de lider konumda. Adana Demirspor ise son sırada. Karşılaşma yarın.

08.02.2025 10:17
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor ile 42. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligin yenilgisiz tek takımı olan sarı-kırmızılılar, 18 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 57 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Mavi-lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

Hatayspor beraberliğinin ardından Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray, Adana Demirspor'u da yenip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 23 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 72 gole, Adana Demirspor 33 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 11 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 9 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan attığı 28 gole karşı, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray son olarak evinde Konyaspor ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Bütün maçlarda gol attı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki oynadığı 21 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 54 golle de ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor. Aslan'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 12 golle takımını sırtlarken, Barış Alper Yılmaz 10, Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 22 gol yerken, 6 maçta ise kalesini gole kapadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki son 2 mücadelede de gol yemedi.

Ahmed Kutucu'dan 2 maçta 2 gol

Galatasaray'da ara transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer olan Ahmed Kutucu, yeni takımına yavaş yavaş alışıyor. İlk maçında Konyaspor'a karşı oyuna sonradan dahil olan 24 yaşındaki futbolcu daha sonra ligdeki Gaziantep FK, kupada da Boluspor müsabakalarında 11'de görev aldı ve 1'er de gol kaydetti.

Alvaro Morata, ilk kez iç sahada maça çıkacak

Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği İspanyol futbolcu Alvaro Morata, Adana Demirspor müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkacak. Morata transfer olduktan sonra Gaziantep FK ve Boluspor deplasmanlarında forma giyerken, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılıların diğer yeni transferleri Mario Lemina ile Carlos Cuesta'nın da lisansları çıktı. İki futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçını oynayacak.

4 futbolcu cezalı

Galatasaray'da, Adana Demirspor maçında 4 futbolcu sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK ile oynanan müsabakada sarı kart gören Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira cezalı duruma düştü.

Muslera'nın yokluğunda kale Günay'da

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç görev alacak. Güvenç, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 7 müsabakada görev aldı. 33 yaşındaki kaleci, 7 müsabakanın 5'inde 11'de başladı.

2 futbolcu sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu, Adana Demirspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumda 24. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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