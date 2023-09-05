Galatasaray, Ahmet Çakar'ın "Kerem ile Zaha kavga etti" iddiasını sert bir dille yalanladı: Girişleri yasaklandı - Son Dakika

Galatasaray, Ahmet Çakar'ın "Kerem ile Zaha kavga etti" iddiasını sert bir dille yalanladı: Girişleri yasaklandı

Son Güncelleme: 05.09.2023 13:32

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında Galatasaray'da Kerem ile Zaha'nın kavga ettiğini öne sürmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp, iddiaları sert bir dille yalanlarken kulübün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara kanalın girişlerini yasakladığını açıkladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaraylı futbolcular Zaha ile Kerem'in kavga ettiğini öne sürmüştü. Galatasaray yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken kanala da ambargo uygulayacağını duyurdu.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli "Derin Futbol" programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır.

KANALA AMBARGO UYGULANACAK

Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Ahmet Çakar'ın 'Kerem ile Zaha kavga etti' iddiasını sert bir dille yalanladı: Girişleri yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Ahmet Çakar'ın "Kerem ile Zaha kavga etti" iddiasını sert bir dille yalanladı: Girişleri yasaklandı - Son Dakika
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