Galatasaray Ajax ile Karşılaşıyor

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen