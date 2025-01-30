Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Brobbey
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Son Dakika › Spor › Galatasaray Ajax ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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