Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi - Son Dakika
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Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi

28.10.2022 20:33

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yönetmek için İsviçre'ye giderken havaalanında Galatasaraylı taraftarlarla karşılaşan hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalara yönelik, "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim" dediği öne sürüldü.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, İsviçre'de olay bir karşılaşma yaşandı.

"EVET HATALI KARARLAR VERDİM"

Bir grup Galatasaray taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yöneten Ali Palabıyık ile İsviçre'ye giderken havaalanında karşılaştı. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyaya yansırken Palabıyık'ın taraftarlara, "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim." dediği öne sürüldü.

İsviçre yolunda olay karşılaşma! Galatasaraylılar, hakem Ali Palabıyık'ı havaalanında sıkıştırdı

PALABIYIK'I HEDEF ALMIŞLARDI

Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterilmişti. Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası Palabıyık'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İsviçre yolunda olay karşılaşma! Galatasaraylılar, hakem Ali Palabıyık'ı havaalanında sıkıştırdı
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Ali Palabıyık, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi - Son Dakika
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