Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, İsviçre'de olay bir karşılaşma yaşandı.

"EVET HATALI KARARLAR VERDİM"

Bir grup Galatasaray taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yöneten Ali Palabıyık ile İsviçre'ye giderken havaalanında karşılaştı. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyaya yansırken Palabıyık'ın taraftarlara, "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim." dediği öne sürüldü.

PALABIYIK'I HEDEF ALMIŞLARDI

Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterilmişti. Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası Palabıyık'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.