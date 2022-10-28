Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, İsviçre'de olay bir karşılaşma yaşandı.
Bir grup Galatasaray taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yöneten Ali Palabıyık ile İsviçre'ye giderken havaalanında karşılaştı. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyaya yansırken Palabıyık'ın taraftarlara, "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim." dediği öne sürüldü.
Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterilmişti. Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası Palabıyık'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı taraftarlarla havaalanında karşılaşan Ali Palabıyık'ın özür dilediği iddia edildi - Son Dakika