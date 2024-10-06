Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

06.10.2024 18:06  Güncelleme: 18:18
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

7 MAÇTA 23 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor ile Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı. Cimbom, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi. Aslan, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildi.

LİGDEKİ 17. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11\'leri açıklandı

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Son Dakika Spor Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enver Atabey:
    Alnya zayıf rakibine acımaz 2 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Devre arasında bir sağ bek, bir 10 numara transferiyle şampiyonluğumuz perçinleşir. Icardi ayrıca silkelenmeli. Bu kadar kredi fazla. 3 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Galatasaray 3- alanya 1 0 0 Yanıtla
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