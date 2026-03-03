Galatasaray, Alanyaspor'u İlk Yarıda Düzgün Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Alanyaspor'u İlk Yarıda Düzgün Geçiyor

03.03.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Viana, Aliti, İbrahim Kaya, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, Güven Yalçın

Yedekler: Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut, Ümit Akdağ, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Nhaga, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Arda Yılmaz, Sara, Can Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 6 pen.), Nhaga (dk. 29) (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Alanyaspor'u İlk Yarıda Düzgün Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:39:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray, Alanyaspor'u İlk Yarıda Düzgün Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.