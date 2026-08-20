Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Karşıladı - Son Dakika
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Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Karşıladı

Galatasaray, Aleksey Batrakov\'u Karşıladı
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21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan ailesiyle kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Batrakov'u sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ve taraftarları karşıladı.

Rus futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisi ve ailesi için tahsis edilen özel araçla havalimanından havaalanından ayrıldı.

Aleksey Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Aleksey Batrakov'u Karşıladı - Son Dakika

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