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Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu - Son Dakika

Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu

03.12.2021 09:14
Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Altay, tarihlerinde 83. kez mücadele edecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda ciddi üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı.

Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol buldu.

Altay, Galatasaray karşısında son deplasman galibiyetini 1992-1993 sezonunda 30 Ağustos 1992'de 2-1'lik skorla elde etti.

18 yıl sonra ilk randevu

İki takım Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Altay, ligde son olarak 11 Nisan 2003'te rakip oldu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakayı 5-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Altay rekabetinde 83. randevu - Son Dakika Spor


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