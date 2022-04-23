Galatasaray-Altay rekabetinde 84. randevu - Son Dakika
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Galatasaray-Altay rekabetinde 84. randevu

23.04.2022 12:35
Galatasaray-Altay rekabetinde 84. randevu

Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın 84. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın 84. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık Altay 58 kez fileleri havalandırdı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Altay arasında İzmir'de yapılan lig maçlarında da sarı-kırmızılı takımın büyük üstünlüğü göze çarpıyor.

İki takım İzmir'de 41 lig maçında karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 23, siyah-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 10 kez de eşitliği bozamadı.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 64, Altay ise 29 gol attı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Altay ile yaptığı karşılaşmalarda en farklı skorlu galibiyeti 1996-97 sezonunda rakibini 8-1 yenerek aldı.

Altay ise rekabetteki en farklı galibiyetlerini 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elde etti.

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Kaynak: AA

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