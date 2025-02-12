Galatasaray Amsterdam'da Coşkuyla Karşılandı

Spor

- Galatasaray'a Amsterdam'da coşkulu karşılama

AMSTERDAM - Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Amsterdam'a geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi, konaklayacakları otelin önünde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile bu akşam Amsterdam'a geldi. Otobüsle otele giden Galatasaray'ı taraftarlar, meşaleler yakarak ve pankartlar açarak büyük bir coşku ile karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgiyle karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular, otelde dinlenmeye çekildi.