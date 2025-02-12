Galatasaray Amsterdam'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Amsterdam'da Coşkuyla Karşılandı

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı için Amsterdam'a vardığında taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

12.02.2025 22:11
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- Galatasaray'a Amsterdam'da coşkulu karşılama

AMSTERDAM - Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için Amsterdam'a geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi, konaklayacakları otelin önünde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile bu akşam Amsterdam'a geldi. Otobüsle otele giden Galatasaray'ı taraftarlar, meşaleler yakarak ve pankartlar açarak büyük bir coşku ile karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgiyle karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular, otelde dinlenmeye çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Amsterdam'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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