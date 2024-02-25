Galatasaray, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Ayrıca, antrenman öncesinde Gökdeniz Gürpüz'ün doğum günü kutlandı.

25.02.2024 20:35
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde Gökdeniz Gürpüz'ün doğum günü kutlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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