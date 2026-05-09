Galatasaray- Antalyaspor Maçında İlk Yarının Özeti

09.05.2026 21:12
Galatasaray, Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu ilk yarıyı geride bıraktı. Soner'in golüyle öndeler.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan Sinik'in çalımlarla birlikte ceza sahasına yaklaşarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

17. dakikada Yunus'un sağ taraftan ortasında uzak direk dibinde göğsüyle topu kontrol eden Osimhen'in yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Barış'ın sol taraftan ortasında kale alanı önünde Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah, topu kontrol etti.

31. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Abdullah'ın çeldiği top sol çaprazda Sallai'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Antalyaspor kaptanı Bünyamin, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

45+3. dakikada Bünyamin'in sağ taraftan ortasında kale alanında Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+6. dakikada Abdülkerim'in ceza sahasına ortasında Giannetti'nin ters vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, Renato Nhaga, Noa Lang, Mario Lemina, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Dario Saric (Ramzi Safuri dk. 23), Jesper Ceesay, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Sander Van de Streek dk. 31), Samuel Ballet

Yedekler: Julian, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Georgi Dzhikiya, Erdoğan Yeşilyurt, Bachir Gueye, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gol: Soner Dikmen (dk. 45+3) (Antalyaspor)

Sarı kart: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

