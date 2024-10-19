Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 İle Geçti

Spor

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

ANTALYASPOR: Kenan Piric - Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğan Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 86 Emre Uzun), Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 63 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Larsson, Samudio

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan (Dk. 70 Barış Alper Yılmaz), Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs(Dk. 23 Berkan Mutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 70 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)

GOLLER: Dk. 10, Dk. 52 Icardi, 90+2 Osimhen(Galatasaray)

SARI KARTLAR: Güray Vural, Djenepo (Antalyaspor) - Torreira, Berkan Mutlu, Davinson Sanchez, Ziyech (Galatasaray)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Mertens ön direğe ortaladı. Icardi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada Antalyaspor'da paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Güray Vural'ın sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi.

38'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Kenan Piric gole izin vermedi. Boşta kalan topu bir kez daha önünde bulan Mertens'in vuruşunda Piric yine gole izin vermedi.

45+3'üncü dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

50'nci dakikada Yunus Akgün'ün yerden sert pasında altı pas içerisinde topa dokunan Sallai'nin vuruşunu kaleci Kenan Piric müthiş bir refleksle kurtarmayı başardı.

52'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan ceza alanına giren Yunus Akgün'ün altı pas içerisine verdiği pasta Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

89'uncu dakikada Sara'nın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Osimhen'in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Ziyech'in ceza alanına ortasında Antalyaspor savunması uzaklaştırmak isterken top havalandı. Osimhen, yaptığı röveşata vuruşla şık bir gole imza attı: 0-3.

Mücadele Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.