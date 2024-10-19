Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde üst üste 10. galibiyetine ulaştı.

19.10.2024 21:28
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 25 yaptı ve liderliğine yenilgisiz devam etti.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Deplasman rekoru kırdı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı. Cimbom bu karşılaşmanın ardından ligde dış sahada oynadığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesiyle ayrıca deplasmanda üst üste 13. galibiyetini elde etti ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini elde etti.

Mauro Icardi ligdeki 4. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalya deplasmanında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Icardi, maçın 10. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Mücadelenin 52. dakikasında yine sahneye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, sol taraftan ceza sahası içine giren Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0 oldu. Müsabakada 11'de görev alan Mauro Icardi 78. dakikada yerini Victor Osimhen'e bıraktı.

Victor Osimhen 3. golünü attı

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, müsabakanın 90+2. dakikasında takımının 3 golünü kaydetti ve maçın skorunu tayin etti. Sağ kanattan Hakim Ziyech'in kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen sol çaprazdan yaptığı röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 3. gol sevincini yaşadı.

Ismail Jakobs sakatlandı

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığından dolayı müsabakaya devam edemedi. Orta sahada koşu yaptığı sırada sakatlanan Jakobs'un yerine 23. dakikada Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Hakim Ziyech 8 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech sakatlığının ardından ilk kez Antalyaspor karşısında oynadı. Son olarak Young Boys maçında görev alan Ziyech, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 müsabakada yer almamıştı. 31 yaşındaki futbolcu 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

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