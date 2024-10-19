Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Yendi

Galatasaray, Antalyaspor\'u 3-0 Yendi

Galatasaray, Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti, 3 golle galip geldi.

19.10.2024 21:47
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 87 Emre Uzun), Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Samudio

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 71 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)

Goller: Dk. 10 ve 52 Icardi, Dk. 90+2. Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu, Dk. 83 Sanchez, Dk. 90+2 Ziyech (Galatasaray), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 74 Djenepo (Onvo Antalyaspor)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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