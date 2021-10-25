Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı

Sezon başında transferi için çok uğraşılan ancak takıma kazandırılamayan Gedson, Sarı-Kırmızılı taraftarlara adeta mesaj yolladı. Beşiktaş derbisi öncesi statta gerçekleşen antrenman resmi hesaplardan canlı olarak yayınlandı.

YAYINA KATILDI

Gedson Fernandes, yayına katılıp takımın antrenmanını seyretti. Kimliğini gizlemeyen Gedson'un bu hareketi transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Benfica'da iyice gözden düşen Portekizli orta sahanın devre arasında Galatasaray'a gelme ihtimali çok yüksek.