Galatasaray, Aras Kargo\'yu 3-1 Yenerek Seriyi Öne Geçti

SULTANLAR Ligi Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-20, 19-25 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki ikinci maç 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Seride durum 1-1'e gelirse üçüncü ve son karşılaşma 22 Nisan'da yine sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde oynanacak. İki galibiyet alan takım sezonu 5'inci sırada, kaybeden ekip ise 6'ncı basamakta tamamlayacak.