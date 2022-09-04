Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek

04.09.2022 10:27

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin transferi için Paris Saint Germain kulübü ile büyük ölçüde anlaştı. 29 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin salı günü İstanbul'da olması bekleniyor. PSG'ye 50 milyon euro bedel ile transfer olan Icardi, geçtiğimiz sezon 30 resmi maçta 5 gol atmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 29 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK

Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaştı. Arjantinli futbolcunun salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 30 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Paris Saint Germain'e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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