Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 29 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin transferi için PSG ile büyük ölçüde anlaştı. Arjantinli futbolcunun salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Paris Saint Germain'e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika