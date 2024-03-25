Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için Antalya\'da hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.