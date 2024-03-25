Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için Antalya\'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada kamp yapmak için geldiği Antalya'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Cullinan Belek'te teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenman, dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdüren takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi. 1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre 'Naili Moran' yürüyüş rekorunu kırdı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankaragücü'ne sahip çıkacaklarını ve sosyal tesis yapacaklarını belirtti. Eski başkan Faruk Koca ise aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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