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Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor - Son Dakika

Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor

26.11.2021 10:48
Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor

Sarı-kırmızılılar, derbinin olumsuz izlerini UEFA Avrupa Ligi'ndeki farklı galibiyetle tamamen sildiEvinde Fransız devi Marsilya'ya 4 gol atan Sarı-kırmızılılar, yoluna namağlup devam ediyorSerhan TÜRK - - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı...

Sarı-kırmızılılar, derbinin olumsuz izlerini UEFA Avrupa Ligi'ndeki farklı galibiyetle tamamen sildi

Evinde Fransız devi Marsilya'ya 4 gol atan Sarı-kırmızılılar, yoluna namağlup devam ediyor

Serhan TÜRK - -

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şok bir derbi mağlubiyeti yaşayan ve oldukça etkilenen sarı-kırmızılılar, yönetimin de devreye girmesiyle kısa sürede çabuk toparlandı ve Fransız devi karşısında farklı galip gelerek yepyeni bir sayfa açtı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 11 puana ulaşırken, 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmediği takdirde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalayacak.

BU SEFER TERİM'İN İSTEDİKLERİNİ YAPTILARGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marsilya maçına adım adım çalıştı. Merkez bölgede rakibin rahat top kullanmasına izin vermeyen bir anlayış benimsenirken, 3'üncü bölgede de tercihler tecrübeli teknik adamın istediği gibi yapılınca Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatların birçoğunu değerlendirdi.MUSLERA BUZLARI ERİTTİSon dönemde eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, Marsilya maçında önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermedi. Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla Sarı-kırmızılı tribünlerden büyük alkış aldı. ROTA ŞİMDİ MALATYA

Galatasaray'da şimdi yeni hedef Malatya deplasmanı. Süper Lig'de zirveyle aradaki puan farkını eritmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile pazar günü oynayacağı maçtan mutlak galibiyet bekliyor.


Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor
Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor
Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor

Galatasaray, Marsilya, Türk, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor - Son Dakika Spor


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