Galatasaray, Avrupa'da tutulmuyor

Sarı-kırmızılılar, derbinin olumsuz izlerini UEFA Avrupa Ligi'ndeki farklı galibiyetle tamamen sildi

Evinde Fransız devi Marsilya'ya 4 gol atan Sarı-kırmızılılar, yoluna namağlup devam ediyor

Serhan TÜRK - -

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şok bir derbi mağlubiyeti yaşayan ve oldukça etkilenen sarı-kırmızılılar, yönetimin de devreye girmesiyle kısa sürede çabuk toparlandı ve Fransız devi karşısında farklı galip gelerek yepyeni bir sayfa açtı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 11 puana ulaşırken, 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, son maçta Lazio'ya yenilmediği takdirde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalayacak.

BU SEFER TERİM'İN İSTEDİKLERİNİ YAPTILARGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim , Marsilya maçına adım adım çalıştı. Merkez bölgede rakibin rahat top kullanmasına izin vermeyen bir anlayış benimsenirken, 3'üncü bölgede de tercihler tecrübeli teknik adamın istediği gibi yapılınca Sarı-kırmızılılar yakaladığı fırsatların birçoğunu değerlendirdi.MUSLERA BUZLARI ERİTTİSon dönemde eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera , Marsilya maçında önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermedi. Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla Sarı-kırmızılı tribünlerden büyük alkış aldı. ROTA ŞİMDİ MALATYA

Galatasaray'da şimdi yeni hedef Malatya deplasmanı. Süper Lig'de zirveyle aradaki puan farkını eritmek isteyen Sarı-kırmızılılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile pazar günü oynayacağı maçtan mutlak galibiyet bekliyor.