Olimpik Marsilya'yı 4 golle geçen Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk dakikalarında top daha çok konuk takımın kontrolünde kaldı ancak ilk ciddi pozisyonu 11. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne ile yakaladı. Senegalli oyuncunun şutunda top direkten dönerken Galatasaray, hemen bir dakika sonrasında Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin ile etkili olan Galatasaray, 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Feghouli'nin 64. dakikada bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın 68. dakikasında Arkadiusz Milik'in attığı golle skor 3-1'e gelirken kalan dakikalarda konuk takım daha baskılı oynadı. Rakibine gol şansı vermeyen ev sahibi takım, 83. dakikada Ryan Babel'in ayağından bulduğu golle bir kez daha 3 fark yakaladı. Bu golden iki dakika sonra sarı-kırmızılılar, Milik'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da tabelayı değiştirecek golü bulamadı ve maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

E Grubu'nda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve namağlup lider yoluna devam eden Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.

"Kupa 2"de gruplardaki ilk 4 maçını da beraberlikle tamamlayan ve ilk kez mağlup olan Olimpik Marsilya'nın ise organizasyona veda etmesi kesinleşti.

Dördüncü kez gruplardan çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez grup aşamasını geçti.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4. kez gruplarda mücadele etti.

2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.

Avrupa'da son 9 maçta yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.

Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk kez 2 gol birden yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.

Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.

Lider, son maçta belli olacak

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.

Cicaldau, gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, resmi maçlardaki 4. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncularından olan Cicaldau, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçında ilk golünü kaydetti.

Feghouli, Avrupa Ligi'nde atmaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Ön elemelerdeki St. Johnstone müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez ağları sarstı.

Babel oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Babel, 83. dakikada bulduğu pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Performansıyla tartışılan Babel, bu sezonki 19. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Muslera penaltıyı kurtardı ama yetmedi

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 68. dakikada penaltıyı kurtarmasına rağmen golü engelleyemedi.

Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltının başına Olimpik Marsilya'da Arkadiusz Milik geçti. Polonyalı futbolcunun vuruşunda Muslera sağına gelen topun ağlara gitmesine engel oldu. Ancak dönen topu tamamlayan Milik, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahaya atılan yabancı maddelere Terim ve Muslera müdahalesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, sahaya yabancı madde atan taraftarları uyardı.

Müsabakanın 37. dakikasında Olimpik Marsilya'dan Matteo Guendouzi korner kullanmak için köşe gönderine geldi. Bu sırada Fransız futbolcuya tribünden yabancı madde atıldı.

Köşe gönderinin yanına gelen Fatih Terim ile kaleci Muslera, taraftarlara yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Stat hoparlörlerinden de sık sık anonslar yapılarak sahaya yabancı madde atılmaması istendi.