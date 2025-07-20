Galatasaray Avusturya\'da Hazırlık Yapıyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL