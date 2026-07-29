Galatasaray Avusturya’da Hazırlık Yapıyor
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avusturya'da sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.
Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk yarım saatlik bölümü basına açık idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, 8'e 2 top kapma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Galatasaray Avusturya’da Hazırlık Yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?