Galatasaray Avusturya’da Hazırlık Yapıyor

Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk yarım saatlik bölümü basına açık idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, 8'e 2 top kapma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.