Galatasaray Avusturya'da Kamp Başlattı

GALATASARAY Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçları yapacağı Avusturya'ya geldi.
Linz kentine gelen kafile, karayoluyla Windischgarsten bölgesinde kamp yapacağı otele geçti. Galatasaray'ı otelde bir grup taraftar karşıladı.
Teknik ekip ve futbolcular, taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde otele giriş yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulundu.
Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in alınmasını isteyerek, "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor" tezahüratı yaptı.
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