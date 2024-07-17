Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, basına kapalı çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile maç yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabakanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye dönecek.