Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü. Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında bulunan takım, basına kapalı çift antrenman yaptı. Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile oynanacak maçın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak olan Galatasaray, Türkiye'ye dönecek.

17.07.2024 22:45
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, basına kapalı çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile maç yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabakanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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