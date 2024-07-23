Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Günün ikinci antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Sarı-kırmızı ekip, TSİ 20.30'da ise İtalya temsilcisi Lecce ile hazırlık maçında karşılaşacak.