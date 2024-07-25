Galatasaray, Avusturya kampında hırslı antrenmanlar yapıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya kampında hırslı antrenmanlar yapıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular büyük bir efor sarf ederek hırslı bir performans sergiledi. Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun mücadeleleri dikkat çekti.

25.07.2024 13:41
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Tamamı basına açık gerçekleştirilen idmana dün İtalya 1. Futbol Ligi temsilcisi Lecce ile yapılan hazırlık maçında fazla süre alan oyuncular katılmadı. Bu oyuncuların bir bölümü sahada, diğerleri ise kamp otelinde yenilenme çalışması yaptı.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas ve top kapma ile devam etti. Dar alanda topa sahip olma, baskı ve geçiş hücumu çalışan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Futbolcular hırslı

Galatasaraylı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüsü dikkati çekti.

Dar alanda yapılan çalışmalarda ve çift kale maç sırasında futbolcular büyük bir efor sarf etti.

Havanın geçmiş günlere göre daha sıcak olduğu antrenmanda; Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun mücadeleleri ön plana çıktı.

Kaynak: AA

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