Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise pas ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

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