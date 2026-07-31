Galatasaray Avusturya Kampını Tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray Avusturya Kampını Tamamladı

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Galatasaray, Avusturya'daki kampını tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Avusturya kampını tamamladı.

Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, 23-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kondisyon ağırlıklı antrenmanlarla yeni sezona hazırlandı.

Summer Series Upper Austria kapsamında iki hazırlık maçı oynayan Galatasaray, bu müsabakaların ikisini de kaybetti.

Kamptaki ilk maçında İtalya ekibi Monza ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sonraki maçta bir başka İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele eden Galatasaray, rakibine 3-0 yenildi.

Venezia maçının ardından 3 gün boyunca Avusturya'da hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, bugün İstanbul'a döndü.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek Galatasaray, 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

Genç oyuncular forma şansı buldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da oynanan iki hazırlık maçında birçok genç oyuncuya şans verdi.

Avusturya'daki Monza ve Venezia maçlarında 27 farklı futbolcuyu oynatan Buruk, 20 yaşın altındaki Arda Ünyay, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Luş'u sahaya sürdü.

35 oyuncuyla kamp yaptı

Galatasaray, Avusturya kampını 35 futbolcuyla tamamladı.

Sarı-kırmızılıların kampı 33 futbolcuyla başlarken Alman yıldız Leroy Sane ile Senegalli Ismail Jakobs takıma Avusturya'da dahil oldu.

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Avusturya Kampını Tamamladı - Son Dakika

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