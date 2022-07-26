Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı

26.07.2022 14:25
Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılarda 11 isim kadroda yer almadı.

Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını 07-19 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapan ve ardından İstanbul'a dönerek bir süre de burada idmanlarına devam eden Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün tekrar Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı. 1 Ağustos'a kadar Tirol'de antrenmanlarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuları havaalanında gören bazı futbolseverler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Muslera, Dubois, Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban

11 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Aytaç Kara, Christian Luyindama, Sacha Boey, Emre Taşdemir, İsmail Çipe, Sekidika, Atalay Babacan, Emin Bayram, Eren Aydın, Işık Kaan Arslan ve Batuhan Şen kafilede yer almadı.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı - Son Dakika
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