Galatasaray, Avusturya'ya gitti - Son Dakika
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Galatasaray, Avusturya'ya gitti

26.07.2022 10:43
Galatasaray, Avusturya'ya gitti

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, 30 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Tirol'de sürdürecek.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarının ilk etabını 07-19 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapan ve ardından İstanbul'a dönerek bir süre de burada idmanlarına devam eden Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün tekrar Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı. 30 Temmuz'a kadar Tirol'de antrenmanlarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuları havaalanında gören bazı futbolseverler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

" Muslera, Dubois, van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avusturya'ya gitti - Son Dakika

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