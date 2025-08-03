Galatasaray ayrılığı duyurdu

Süper Lig devi Galatasaray'da uzun zamandır merakla beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.
Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde takıma katılan Przemyslaw Frankowski'nin Rennes'e transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Frankowski, transfer olduğu günden bu yana Sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkarken 1 asistlik skor katkısında bulundu.
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