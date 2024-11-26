Galatasaray AZ Alkmaar'a Konuk Olacak

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı 5. hafta maçında Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.

Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu??????? AVAR görevini üstlenecek.