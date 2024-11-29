Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı

Okan Buruk, deplasmanda kazandıkları puanın önemli olduğunu vurguladı.

29.11.2024 00:47
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda kazanılan puanların önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, maçın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AZ Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık ve Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı"

Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Az Alkmaar, Okan Buruk, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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