Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaştı - Son Dakika
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Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadığı maçta teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı kadro değişiklikleriyle sahaya 3-4-1-2 sistemiyle çıktı. Taraftarlar, AFAS Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

28.11.2024 21:07
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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile yedek kulübesinde bulunan Metehan Baltacı'ya 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdi. Galatasaray, AZ Alkmaar maçında 3-4-1-2 sistemiyle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Elfsborg, Tottenham ve Bodrum FK maçlarında da aynı dizilişle sahada yer almıştı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıkmıştı. Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, AZ Alkmaar ile Deplasmanda Karşılaştı - Son Dakika

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