Galatasaray AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 98 karşılaşmada 40 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 98 40 32 26 158 127 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 322 116 85 121 441 484

Kaynak: AA