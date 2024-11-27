Galatasaray AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Galatasaray AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'la 323. maçına çıkacak, son 18 maçta 16 yenilgi yüzü görmedi.

27.11.2024 12:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 323. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 322 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 85 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 441 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 484 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasındaki büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 98 karşılaşmada 40 galibiyet, 32 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 158 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 127 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 18 karşılaşmanın 16'sında yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom" deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi98403226158127
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32211685121441484

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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