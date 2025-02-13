Galatasaray - AZ Alkmaar Maç Detayları

Galatasaray'ın deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: AFAS
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
AZ Alkmaar: Owusu-Oduru, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Claise, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Berkan Kutlu, Sara, Jelert, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Morata
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