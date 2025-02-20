Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Öncesi İstanbul'da Kar Yağışı - Son Dakika
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Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Öncesi İstanbul'da Kar Yağışı

Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Öncesi İstanbul\'da Kar Yağışı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Maç öncesinde İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle stadyum çevresinde kar küreme araçları önlem alıyor. Oyun saatinde ısının 0 derece olması ve sulu kar yağışının beklendiği belirtiliyor.

20.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:08
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GALATASARAY'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda AZ Alkmaar'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde İstanbul'da kar yağışı ara ara etkili oluyor. Stadyum ve çevresinde maç saatinde ısının 0 derece olması ayrıca sulu kar şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.

Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşması bu akşam 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından mücadelenin oynanıp, oynanmayacağı da merak konusu olmuştu.

İstanbul'a dün gelen Hollanda ekibinin antrenman yaptığı sırada stadyum zemininin karla kaplandığı görüldü. RAMS Park'ın zeminine branda serilmemesinin nedeni ise AZ Alkmaar'ın maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirmesinin beklenmesi oldu. Branda serme işleminin uzun sürecek olması ve bu sürede Hollanda ekibinin antrenmanının da sarkabileceği gerekçesiyle bu işlemin gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ayrıca zemin ısıtma sistemin de gece devreye sokulmasıyla zeminde karın eridiği ifade edildi. Öte yandan ısıtma sistemlerinden çıkan solaryum ışıklarının bulutlara pembe olarak yansımasıyla birlikte çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Ancak yansıyan ışıkların ısıtma sisteminden kaynaklandığı daha sonra anlaşıldı.

KAR KÜREME ARAÇLARI STADYUM ÇEVRESİNDE NÖBETTTE

Maç öncesi ve sonrasında yağışın devam etmesi durumuna karşılık stadyum çevresinde kar küreme ve tuzlama araçları da hazır tutuluyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ekipler, stadyum çevresinde nöbet tutuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray - AZ Alkmaar Maçı Öncesi İstanbul'da Kar Yağışı - Son Dakika

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