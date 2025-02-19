Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kar yağışı altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata antrenmanda yer almadı. - İSTANBUL