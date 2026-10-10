Galatasaray Barcelona maçı öncelikli bilet satışı GSPlus Premium ve GSPara'ya açıldı - Son Dakika
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Galatasaray Barcelona maçı öncelikli bilet satışı GSPlus Premium ve GSPara'ya açıldı

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Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının öncelikli biletleri GSPlus Premium ve GSPara kart sahiplerine satışa çıkarıldı. Genel satış yarın saat 11.00'de Passo Taraftar Kart sahiplerine başlayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Müsabakanın genel bilet satışı ise yarın saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin lira

Delux: 70 bin lira

Lux: 67 bin 500 lira

Classic: 65 bin lira

1. Kategori: 50 bin lira

2. Kategori: 45 bin lira

3. Kategori: 40 bin lira

4. Kategori: 35 bin lira

5. Kategori: 30 bin lira

6. Kategori: 25 bin lira

7. Kategori: 22 bin 500 lira

8. Kategori: 15 bin lira

9. Kategori: 13 bin lira

10. Kategori: 3 bin 500 lira

11. Kategori: 2 bin 800 lira

Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Barcelona maçı öncelikli bilet satışı GSPlus Premium ve GSPara'ya açıldı - Son Dakika
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