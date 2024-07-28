Galatasaray, Barış Alper Yılmaz\'ın bonservis bedelini belirledi

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Galatasaray, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için yol haritasını çizdi. Barış Alper'in bonservis bedelini belirleyen sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için Sacha Boey formülünü uygulayacak.

30 MİLYON EURONUN ALTINDAKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEK

Galatasaray'da birçok dünya devinin transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz için karar verildi. Barış Alper'de Sacha Boey formülünü uygulama kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuya 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu rakamın üzerindeki teklifler ise masaya yatırılacak. Barış Alper Yılmaz'ın adı İngiltere Premier Lig'in devi Liverpool başta olmak üzere Arsenal, Tottenham ve West Ham ile de anılıyor. Barış Alper ile Almanya'dan ise Dortmund, Leipzig ve Frankfurt gibi takımlar ilgileniyor.

BARIŞ ALPER DE ACELECİ DEĞİL

Sarı-kırmızılılar, bu kararı milli futbolcuya iletti. Galatasaray'dan ayrılmak için aceleci olmayan Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı heyecanla beklediği ifade edildi. Cimbom, yıldız futbolcunun Avrupa arenasında gösterdiği performans sonrası Sacha Boey benzeri bir teklif alacağını düşünüyor. Milli futbolcu, böyle bir teklif alması durumunda ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

SACHA BOEY REKOR KIRMIŞTI

Geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Türk futbol tarihinin en büyük bonservis bedelini kazandırarak rekor kırmıştı. Fransız futbolcuyu Beşiktaş'ın 22.5 milyon euro karşılığında Everton'a sattığı Cenk Tosun izliyor.

BARIŞ ALPER'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 55 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performans gösterdi. EURO 2024'te çeyrek finale kalma başarısı gösteren A Milli Takımımızın da vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper, turnuvadaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.