Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son 9 maçta yenilmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son 9 maçta yenilmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son 9 maçta yenilmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, rakibi karşısındaki dış saha yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı; bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında oynadığı son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar rakibine karşı dış sahadaki yenilmezliğine devam etti. Son olarak 18 Kasım 2017 yılında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda turuncu-lacivertlilere 5-1'lik skorla kaybeden Aslan, daha sonraki 9 mücadelede yenilmedi. Cimbom, oynanan 9 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederken, 3 defa da berabere kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son 9 maçta yenilmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son 9 maçta yenilmedi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı - Son Dakika
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