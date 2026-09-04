Galatasaray, Başakşehir deplasmanında son dakika golüyle 3-2 kazandı

GALATASARAY, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 yendi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 20.00'de başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yaptı.

Ev sahibi İstanbul Başakşehir; Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Umut Güneş, Skov Olsen, Fayzullayev ve Shomurodov 11'i ile çıktı. Konuk Galatasaray ise; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray oldu. Henüz 33'ncü saniyede Batrakov'un sağ kanattan gelen tehlikeli ortasında kaleci Deniz Dilmen, Osimhen'in kafa vuruşunu kurtardı. Maçın 13'üncü dakikasında Yunus Akgün'ün havadan pasında ceza sahasına hareketlenen Osimhen'in topu kontrol ederek yaptığı yerden vuruşu kaleci Deniz Dilmen bir kez daha karşıladı. 17'nci dakikada ön alan baskısıyla topu kazanan Torreira'nın dokunduğu top, ceza yayında Osimhen'le buluştu. Osimhen'in sert şutu üst direkten kale çizgisi içine düştü. Maçın hakemi, Kadir Sağlam önce devam kararı verse de, VAR'ın da uyarısıyla orta noktayı gösterdi: 0-1. Maçın 31'inci dakikasında Osimhen'in savunmanın arkasına hareketlenerek bulduğu pozisyon ofsaytla sonuçlanırken; Victor Osimhen pozisyon sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle oyunu terk etti. Karşılaşmanın 43'üncü dakikasında orta sahada topla buluşan İstanbul Başakşehir FK oyuncusu Operi, Torreira ile mücadelesinin ardından meşin yuvarlağı Kemen ile buluşturdu. Lemina'dan sıyrılarak ceza sahası içine giren Kemen'in çaprazdan sert şutuna Uğurcan Çakır kapattığı köşeden geçit vermedi. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın 64'üncü dakikasında İstanbul Başakşehir FK, Sallai'nin Fayzullayev'e yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı. 66'ncı dakikada Shomurodov'un penaltıda sağ köşeye gönderdiği top ağlara gitti: 1-1. Mücadeleye sonradan dahil olan yeni transfer Leao'nun solda şık hareketinin ardından verdiği pas sonrası, Galatasaray etkili duvar paslarıyla ceza sahası içinde pozisyon buldu. Jacobs'un son pasında Torreira yerden sert şutla meşin yuvarlağı 71'inci dakikada ağlarla buluşturdu: 1-2. 76'ncı dakikada Başakşehir'in kullandığı kornerden gelen ortayı uzaklaştırmak isteyen Davinson Sanchez'in kafasından seken top ağlara gitti: 2-2. 74'ncü dakikada oyuna dahil olan Umut Bozok, 79'uncu dakikada Galatasaray ceza sahası çevresinde Leao ile mücadelesi sonrasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın, 83'ncü dakikasında Gabriel Sara'nın serbest vuruştan gelen ortasına hareketlenen Davinson Sanchez topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi, VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi. 90+1'inci dakikada Galatasaray'ın ceza sahası yayında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara, kalenin soluna gönderdiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-2. Maç Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın sonunda hakeme itirazlarda bulunan İstanbul Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, kırmızı kart gördü.

LEAO İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına İstanbul Başakşehir FK karşısında çıktı. Maça yedek başlayan Leao, 68'inci dakikada Batrakov'un yerine oyuna dahil oldu.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadeleyi yerinde takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na gelen Montella'ya yardımcıları eşlik etti.